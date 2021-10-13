Автомобилистов предупредили о массовом лишении прав

Россиян, накопивших неоплаченные штрафы на сумму более 10 тысяч рублей, могут лишать водительских удостоверений. Этим смогут заняться сотрудники службы судебных приставов, сообщил со ссылкой на источник портал autonews.ru.

Портал узнал о том, что Федеральная служба судебных приставов достигла договоренности с ГИБДД о возможности приостанавливать действие водительских удостоверений россиян за неоплаченные долги. Если раньше приставы лишь изредка прибегали к такой мере, то теперь речь ведется о систематизации санкции.

Внимание приставов привлекло несколько категорий неплательщиков. Первая — водители с задолженностями по выплате алиментов. Вторая — неплательщики различных штрафов. В третью группу попали водители, нарушившие правила дорожного движения, пользуясь каршерингом, а также не оплатившие счета за поврежденные автомобили. Ограничивать права приставам можно будет в случае, когда сумма долга превышает 10 тысяч рублей.

Опираться в ограничении водительских удостоверений приставы будут на ФЗ-229. Закон предусматривает ограничение приставами различных прав россиян, включая право на управление транспортом. Исключение составят россияне, которые работают водителями, инвалиды и те, кто живет в отдаленных уголках без общественного транспорта.

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