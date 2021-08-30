Автомобилистов предупредили о дефиците шин

Эксперты считают, что к зиме в России может возникнуть дефицит автомобильных шин, а цены на них вырастут. Поэтому покупать зимнюю резину лучше уже сейчас, передала «Вечерняя Москва».

По словам автоэксперта Константина Лигачева, причина в том, что во время пандемии встала работа некоторых заводов по производству шин. Шины производятся в ограниченном количестве, поэтому и цены на них растут. Лигачев добавил, что шины для некоторых моделей мотоциклов сложно найти в продаже уже сейчас.

«Пойдет сезон, поэтому все пытаются купить сейчас, да и подорожание происходит. Октябрь–ноябрь, главное — не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», — заключил он.