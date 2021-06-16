Автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие техосмотра при ДТП

Автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра при ДТП. Ранее прохождение этой процедуры отвязали от оформления полиса ОСАГО — раньше застраховать машину можно было только при наличии действующей диагностической карты.

Об этом заявил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин. Он подчеркнул, что перед поездкой каждый водитель должен самостоятельно убедиться в исправности своего автомобиля, прежде чем начинать движение.

15 мая Госдума приняла закон, который отменяет обязательный техосмотр автомобилей. Чтобы получить полис ОСАГО, водителю больше не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Сейчас обязательное страхование возможно только при прохождении техосмотра.

Нововведения начнут действовать 22 августа. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, против принятия этого законопроекта никто не возражал. В ГИБДД, Центробанке и страховых компаниях согласились с тем, что оформление полиса ОСАГО не должно быть связано с техосмотром машины и диагностической картой.

Кроме того, это позволит избавиться от незаконного бизнеса, который сложился вокруг получения ОСАГО с привязкой к техосмотру. Например, некоторые водители оформляли полис в последний день диагностической карты — когда они им пользовались, карта уже не действовала.

Другой проблемой было недостаточное количество станций техобслуживания, которые отвечали требованиям закона. Это приводило к тому, что автомобилисты просто покупали диагностическую карту.