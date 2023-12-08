Общество 08 декабря 2023, 15:43 Автомобилистов из Ростовской области предупредили о снегопаде в ближайшие выходные

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В Ростовскую область в ближайшие выходные придет по-настоящему зимняя погода. Автомобилистов предупреждают о гололеде и снегопадах, написал сайт rostovgazeta.ru.

В субботу, 8 декабря, температура воздуха составит -3 градуса. В дневное время возможно потепление до +2 градусов. В воскресенье, 9 декабря, вновь ожидается похолодание до -4 градусов.

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Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, добавили в Гидрометеоцентре.