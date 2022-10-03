Автомобилистам рассказали как быть, если полис ОСАГО оказался фальшивым | 360°

Все новости

Спецоперация

03 октября 2022, 11:16

Союзники нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке

Подмосковье

03 октября 2022, 11:10

Строительство Новолыткаринского шоссе ускорят в Подмосковье

Реклама

Эксклюзив

03 октября 2022, 11:05

«Уходит скромно в бой». Отец мобилизованного россиянина написал стихотворение в его честь

Здоровье

03 октября 2022, 10:59

Иммунолог Логина рассказала, как справиться с осенней аллергией

Здоровье

03 октября 2022, 10:58

Пожилым людям посоветовали отказаться от красного мяса

Общество

03 октября 2022, 10:58

Психотерапевт Федорович рассказал, кому не стоит заводить домашних животных

Знаменитости

03 октября 2022, 10:53

Режиссер Крыжовников рассказал о съемках сериала «Нина»

Мир

03 октября 2022, 10:52

Слова главы Минздрава ФРГ о войне с Путиным вызвали скандал в Германии

Подмосковье

03 октября 2022, 10:50

Новый склад в Домодедове создаст 260 рабочих мест

Общество

03 октября 2022, 10:56

Автомобилистам рассказали как быть, если полис ОСАГО оказался фальшивым

Читать 360tv в

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что попытка оформить «дешевый» полис ОСАГО в электронном виде может обернуться большими расходами.

По его словам, мошенничество чаще всего происходит при оформлении электронного, а не бумажного полиса.

Реклама

«Гражданин покупает полис в интернете и попадает, например, на фишинговый сайт, где теряет денежные средства. Или хочет сэкономить и покупает полис „дешево“ у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса, — ред.), другой регион, дешевую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину. Когда водитель обращается с этим полисом в страховую компанию, то после проверки может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не его машина», — добавил Ефремов.

Реклама

В случае, если ваш полис ОСАГО оказался фальшивым, необходимо обратиться в полицию с заявлением о том, что в отношении вас произошло страховое мошенничество.

Подлинность полиса можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама