Автомобилистам рассказали как быть, если полис ОСАГО оказался фальшивым | 360°

Общество 03 октября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Автомобилистам рассказали как быть, если полис ОСАГО оказался фальшивым

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Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что попытка оформить «дешевый» полис ОСАГО в электронном виде может обернуться большими расходами.

По его словам, мошенничество чаще всего происходит при оформлении электронного, а не бумажного полиса.

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«Гражданин покупает полис в интернете и попадает, например, на фишинговый сайт, где теряет денежные средства. Или хочет сэкономить и покупает полис „дешево“ у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса, — ред.), другой регион, дешевую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину. Когда водитель обращается с этим полисом в страховую компанию, то после проверки может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не его машина», — добавил Ефремов.

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В случае, если ваш полис ОСАГО оказался фальшивым, необходимо обратиться в полицию с заявлением о том, что в отношении вас произошло страховое мошенничество.

Подлинность полиса можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа.

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