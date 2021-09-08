Автомобилистам рассказали, когда пора менять резину на зимнюю

Автоэксперты рассказали Ura.ru, когда лучше всего озаботиться сменой резины. Ориентироваться нужно на погоду, а также на то, в какое время суток вы используете автомобиль.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил, что торопиться со сменой резины не нужно: это лучше делать тогда, когда дневная температура воздуха опустится ниже +7 градусов.

«Имеет смысл говорить, что водителям пора менять резину, когда возникает высокая вероятность снежных осадков и „каши“ на дороге. В этом случае зимняя резина гораздо эффективнее из-за того, что у нее совершенно другой рисунок протектора, который более адаптирован к этим условиям», — сказал эксперт.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что нужно обращать внимание, в какое время конкретно вы используете машину: днем температура воздуха теплее, чем ночью.

«Если выезжаете рано утром, когда еще после ночи все замерзло, то лучше переобуваться пораньше. С первыми заморозками. Если выезжаете, когда более-менее все растаяло, то можно не торопиться», — пояснил он.