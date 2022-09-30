Автомобилистам рассказали, когда они смогут предъявлять QR-код вместо водительского удостоверения | 360°

Общество 30 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Автомобилистам рассказали, когда они смогут предъявлять QR-код вместо водительского удостоверения

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Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с журналистами телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал введение эксперимента, который с 1 октября запускает ГИБДД совместно с Минцифры. С нового месяца водители смогут предъявлять инспектору на проверку электронную версию прав вместо пластиковой карточки.

Попов считает, что с подобными экспериментами стоит быть осторожнее.

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«Безопасность дорожного движения такая сфера, где все очень регламентировано. И если вы завтра предъявите инспектору ГИБДД тот самый QR-код, то инспектор скажет: „Вы знаете, я очень рад за вас, но в ПДД написано: передавать для проверки водительское удостоверение“. Поэтому стоит быть с этими экспериментами осторожнее», — сказал он.

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Автоэксперт также добавил, что QR-код — не электронная копия водительского удостоверения. Это своеобразная ячейка памяти, где находятся персональные данные водителя и его водительского удостоверения.

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