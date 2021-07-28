Автомобилистам рассказали, как распознать скрытый патруль ГИБДД

Основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина в разговоре с «ФедралПресс» рассказала, как распознать скрытый патруль ГИБДД и подготовиться к проверке. Обычно сотрудников дорожной инспекции можно узнать по нескольким признакам.

Водителям не всегда удается сразу заметить скрытый патруль ГИБДД, так как такие патрули ездят в машинах без опознавательных знаков. По словам Шайдуллиной, как правило экипаж патруля состоит минимум из двух сотрудников. Один из них сидит за рулем, второй контролирует дорогу. Сотрудники обязаны быть одетыми в штатную форму. На автомобиле патруля установлены камеры — иногда на крыше припаркованного автомобиля.

Скрытые патрули ГИБДД обычно фиксируют ряд нарушений: проезд на красный сигнал светофора, поворот или разворот в неположенном месте, излишняя тонировка и превышение скорости. Обращают инспекторы внимание и на манеру езды водителей.