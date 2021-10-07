Автомобилистам рассказали, как подготовить машину к зиме

Председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, как подготовить машину к холодам. Чтобы не навредить автомобилю, необходимо произвести ряд простых действий.

В первую очередь перед зимой нужно запастись «незамерзайкой».

«Надо наготове держать незамерзающую жидкость, в принципе, заливать уже ее пора — хуже точно не будет. Если вы давно не были на техосмотре, свозите свою машину на обслуживание, если вы давно не меняли масло, фильтры и прочие расходники — поменяйте, потому что перед зимой это будет не лишним», — сказал Похмелкин.

Если все это было сделано недавно, повторять действия не нужно. Зато необходимо убедиться, что двери машины не замерзнут в случае минусовой температуры.

«Также, если машина помыта, то надо попросить тех, кто это делал, почистить замки на дверях, есть специальная технология, по которой это делается. Это нужно для того, чтобы двери машины не замерзли за ночь и нормально открывались с утра», — порекомендовал эксперт.