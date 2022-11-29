Общество 29 ноября 2022, 16:55 Автомобилистам рассказали, как обслуживать машину в морозы Проблемы с двигателем возникают чаще всего из-за минусовых температур

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О том, что нужно вовремя «переобувать» свою машину знает каждый автомобилист. Однако далеко не все догадываются о том, что зимой машине нужен особый уход. Подробнее об этом рассказал «ФедералПресс».

Для того, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент на морозе, необходимо заливать в машину только качественное масло — желательно его обновлять через каждые 5000 километров. При минусовых температурах топливо способно уменьшаться в объемах и показывать ложные значения о запасе.

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Кроме того, перед зимним сезоном необходимо проверить работу аккумулятора — в холодное время года для обеспечения его работы нужны более сильные батарейки.

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