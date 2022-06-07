Автомобилистам рассказали, что изменит цены на автозапчасти

Цены на европейские запчасти сейчас очень высоки из-за дефицита, ситуацию может исправить параллельный импорт. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Есть дефицит крупных узлов и агрегатов, а также запчастей для европейских машин. Он сложился из-за того, что запчасти для машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход санкций», — сказал эксперт.

Цены устанавливаются исходя из дефицита, «как в советское время».

«Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая», — объяснил Хайцеэр.

К изменению ситуации может привести параллельный импорт. Когда он наладится, цены должны зафиксироваться. Поэтому сейчас нужно искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита.