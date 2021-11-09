Автомобилистам рассказали, чем можно заменить стеклоочиститель

«Омывайку» можно заменить на обычную воду с моющим средством, которая не хуже справится с задачей в теплый период, рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков. Именно так часто поступают водители в целях экономии, передала «Вечерняя Москва».

«Как правило, „омывайка“ — это все-таки спирт, у него лучше моющая способность. Но опять же она стоит денег и экономически целесообразнее использовать воду с какими-нибудь моющими добавками. Вода должна быть чистой, подойдет обычная водопроводная», — сказал Гудков.

В качестве моющего средства можно использовать автомобильный шампунь или жидкость для мытья посуды. Обычная вода без добавок справится с задачей не очень хорошо.

Заменить воду на «омывайку» нужно тогда, когда начнутся первые заморозки. При этом необходимо поменять жидкость целиком, поскольку стеклоочиститель, смешанный с водой, будет замерзать даже при небольшой минусовой температуре.