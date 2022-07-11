Автомобилистам объяснили, как получить компенсацию при падении дерева на машину

Координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова объяснила владельцам автомобилей, кто будет компенсировать ущерб от упавшего на машину дерева. Об этом написал «Ридус».

По ее словам, автовладелец вправе рассчитывать на компенсацию, если во время шторма на его транспортное средство упало дерево.

«Размер компенсации определяется несколькими составляющими. Независимый эксперт определяет сумму повреждения. В сумму компенсации входит оплата юриста, если вы его нанимаете, а также все судебные расходы, включая экспертизы, получение справки из Гидрометцентра, госпошлины и другие расходы. Сумма компенсации у всех индивидуальна», — добавила она.

Первое, что необходимо сделать, это вызвать полицию для фиксации происшествия, снять фото и видео с указателями улицы и номера дома, а затем добиться от участкового постановления о расследовании дела.

Далее юрист советует отправить приглашение на экспертизу в местную управляющую компанию, на чьей территории расположено упавшее дерево, и провести независимую оценку ущерба автомобиля у эксперта.

В завершении владельцу пострадавшего автомобиля необходимо подготовить письменную претензию к владельцу УК, доставить документ в компанию и дождаться ответа на претензию от УК. После семи дней ожидания можно обращаться в суд, заключила Каблинова.