Автомобилистам напомнили, что нужно проверить в машине перед наступлением весны

В преддверии весны россиянам напомнили о необходимости проверить состояние своих автомобилей. После холодов внимание стоит обратить на аккумулятор и уплотняющие элементы.

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров напомнил агентству «Прайм», что зимой машина подвергалась перепадам температур. И в этот период особенно сильно прогрессирует ржавчина.

Из-за нее могут возникать проблемы с сальниками или уплотняющими элементами. Провоцируют их также мороз и пуск на непрогретом двигателей.

«На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО», — заметил Сидров.

Но накануне весны клиенты могут приезжать в сервисный центр только сменить резину, а техническое обслуживание делают, например, летом или по пробегу. В таком случае желательно попросить экспертов проверить технические жидкости, наличие возможной ржавчины или коррозии.

Важно следить и за состоянием уплотняющих элементов, установленных на окнах, дверях, багажнике и других частях машины. Зимой они зачастую деформируются. Если оставить все как есть, машину может залить во время весеннего или летнего ливня.

В зимний период более высокая нагрузка приходится на аккумулятор. Чтобы следующий холодный сезон не принес неприятностей, стоит проверить уровень заряда батареи и проследить ее состояние в целом.

Внимание следует обратить на количество реагентов и грязи, оставшейся на тормозных механизмах.