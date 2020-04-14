Автомобили стали дорожать в России
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты автоторговой компании «Авилон», за первые три месяца 2020 года стоимость автомобилей увеличилась на 2-5%. Это связано с повышением курса доллара, инфляция и повышение ставок утильсбора.
Подорожали машины во всех ценовых сегментах. Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные авто. Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин рассказал «Ъ», что в апреле машины почти перестали покупать, поэтому цены особо не менялись, однако в будущем они продолжат расти. В марте распродали много автомобилей, склады практически опустели, а когда ждать новые поставки — неизвестно.
В начале апреля «АвтоВАЗ» поднял цены на свои машины на 1%. В компании рассказали, что на автомобильном рынке среди его игроков это лишь «маленькая корректировка». Иномарки стали дорожать на фоне обрушения рубля из-за нефтяного кризиса и общего ослабления мировой экономики из-за пандемии коронавируса.