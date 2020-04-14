    14 апреля 2020, 08:41

    Автомобили стали дорожать в России

    Андрей Иванов

    Цены на машины в России стали ползти вверх после обвала рубля. Из-за пандемии авто сейчас почти не покупают, однако производители не стали сдерживать рост их стоимости.
    Автомобили стали дорожать в России

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты автоторговой компании «Авилон», за первые три месяца 2020 года стоимость автомобилей увеличилась на 2-5%. Это связано с повышением курса доллара, инфляция и повышение ставок утильсбора.

    Подорожали машины во всех ценовых сегментах. Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные авто. Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин рассказал «Ъ», что в апреле машины почти перестали покупать, поэтому цены особо не менялись, однако в будущем они продолжат расти. В марте распродали много автомобилей, склады практически опустели, а когда ждать новые поставки — неизвестно.

    В начале апреля «АвтоВАЗ» поднял цены на свои машины на 1%. В компании рассказали, что на автомобильном рынке среди его игроков это лишь «маленькая корректировка». Иномарки стали дорожать на фоне обрушения рубля из-за нефтяного кризиса и общего ослабления мировой экономики из-за пандемии коронавируса.