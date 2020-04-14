Автомобили стали дорожать в России

Цены на машины в России стали ползти вверх после обвала рубля. Из-за пандемии авто сейчас почти не покупают, однако производители не стали сдерживать рост их стоимости.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты автоторговой компании «Авилон», за первые три месяца 2020 года стоимость автомобилей увеличилась на 2-5%. Это связано с повышением курса доллара, инфляция и повышение ставок утильсбора.

Подорожали машины во всех ценовых сегментах. Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные авто. Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин рассказал «Ъ», что в апреле машины почти перестали покупать, поэтому цены особо не менялись, однако в будущем они продолжат расти. В марте распродали много автомобилей, склады практически опустели, а когда ждать новые поставки — неизвестно.

В начале апреля «АвтоВАЗ» поднял цены на свои машины на 1%. В компании рассказали, что на автомобильном рынке среди его игроков это лишь «маленькая корректировка». Иномарки стали дорожать на фоне обрушения рубля из-за нефтяного кризиса и общего ослабления мировой экономики из-за пандемии коронавируса.