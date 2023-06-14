Общество 14 июня 2023, 13:38 Автомобили некоторых зарубежных марок подешевели в России — СМИ Autonews: дилеры в РФ снизили цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили Unsplash

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Крупные дилерские центры с началом лета изменили цены на популярные автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту, и некоторые модели значительно подешевели. На это обратило внимание издание Autonews.

Журналисты прошлись по крупным столичным салонам. Выяснилось, что, например, кроссовер Hyundai Santa Fe, ввезенный из Казахстана, стоит 4,5 миллиона рублей, хотя еще в конце мая был на 100 тысяч дороже. Пользующийся большим спросом компактный кроссовер Hyundai Bayon предлагают за 2,45 миллиона рублей, а до этого он стоил 2,5 миллиона. Хэтчбек Volkswagen Polo продается за 1,1 миллиона — на 150 тысяч дешевле, чем в мае. Также снизилась цена на седаны Toyota Camry и Avalon, кроссоверы Suzuki Vitara.

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Есть модели, которые, наоборот, подорожали — к примеру, Volkswagen Bora (на 200 тысяч рублей), Kia KX3 и Suzuki Jimny (на 250 и 50 тысяч соответственно).

Издание отметило, что на стоимость новых автомобилей влияют колебания курса рубля.