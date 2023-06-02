Общество 02 июня 2023, 18:53 Автомобили «Москвич» стали стоить дороже Цены на все модели автомобиля «Москвич» выросли на 1% РИА «Новости»

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Стоимость всех моделей автомобиля «Москвич» повысилась на 1%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

«На фоне общего подорожания на автомобильном рынке нам удалось сохранить рост цен на уровне 1%. Это ниже, чем в среднем по рынку», — отметили представители автопроизводителя.

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Теперь «Москвич 3» стоит почти два миллиона рублей, а стоимость электромобиля «Москвич 3е» начинается от 3,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что 300 «Москвичей 3» пополнили автопарк каршеринга «Ситидрайв». Их можно арендовать за 10 рублей в минуту. В ближайшее время на линию выйдут еще около тысячи машин российского производства. Их можно будет взять на прокат в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Тем временем, ГАЗ планирует возобновить производство машин «Волга» в следующем году. Проработка новой модели займет около девяти месяцев. Последний автомобиль модели «Волга» ГАЗ-3110 сняли с производства в 2004 году.