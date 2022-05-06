Автомобили МЧС России доставили в Луганск гумпомощь от Подмосковья, Самары и Белоруссии

Автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыли в Луганск 5 мая. Жителям привезли продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, подгузники для детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

Конвой состоял из 10 автомобилей и машины сопровождения. В составе колонны впервые прибыл гуманитарный груз от Самарской епархии. Одна машина везла гумпомощь от Белоруссии и еще одна — от Подмосковья для детей Донбасса.

«Доставка осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства. В пути никаких внештатных ситуаций не произошло», — отметили в МЧС ЛНР.

Перед этим, 4 мая гуманитарный конвой также доставил в Луганск продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Выдача гумпомощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» 5 мая вызвала ажиотаж в Донецке. Люди приехали к центру гуманитарной помощи из разных районов ЛДНР, где идут обстрелы.