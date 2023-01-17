Общество 17 января 2023, 12:09 Автомобили четырех должников арестовали в Волгограде

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В Волгограде приставы арестовали автомобили четырех должников в рамках исполнительных производств. Случилось это на парковке возле ТРК «Мармелад», написал сайт novostivolgograda.ru.

Как рассказали в региональном ГУФССП, сумма долга владельцев изъятых автомобилей составила три миллиона рублей. Один из должников решил на месте погасить штраф и заплатил приставам 70 тысяч рублей. Таким образом ему удалось избежать изъятия автомобиля.

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Арестованные машины в случае неуплаты штрафов продадут во время торгов.

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