Автомобиль вылетел в реку с набережной в Москве

Автомобиль Volkswagen вылетел в реку с Овчинниковской набережной в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель сумел выбраться из тонущего авто, однако он пострадал. По словам источника, у мужчины порезаны руки и лицо. Доставать машину из воды будут краном.

«На Овчинниковской набережной имел место такой инцидент. Автомобиль попал в акваторию реки Яузы. К счастью, серьезно пострадавших и погибших нет. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этого инцидента», — сообщили «360» в столичном МВД.