Автомобиль влетел в школу в центре Санкт-Петербурга

ДТП произошло на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Очевидцы опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, автомобиль такси компании «Везет» выехал на встречную полосу и подбил проезжавшую машину Kia. Иномарка, вылетев на тротуар, въехала в здание школы.

Пострадавших нет. Однако оба автомобиля остались без передних частей. Таксист также задел припаркованную рядом машину.