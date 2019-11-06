Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Севастополе

«Около 12.30 ночи был взрыв, но никто особо не обратил внимания. Потом пошел запах и вуаля. Колобова, 15. Не знаю точно, сколько машин сгорело, но одна точно», — отметил пользователь Евгения Генералова.

По информации очевидцев, горел автомобиль BMW. Полиция и пожарная служба прибыли на место спустя 15 минут после возгорания.

«По данному факту проводится проверка, причины пожара уточняются», — заявили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

По фотографиям очевидцев также заметно, что при пожаре пострадала соседняя машина.