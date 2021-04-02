facebook_pixel
    02 апреля 2021, 22:26

    Автомобиль сбил пешехода на Садовом кольце

    Анатолий Минкин

    Пешеход попал под машину на Смоленском бульваре в центре Москвы. Как сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, пострадавший перебегал дорогу. Ведомство опубликовало кадр с камеры с места событий.

    Автомобиль сбил пешехода на Садовом кольце | Изображение 1Источник фото: Департамент транспорта Москвы

    На кадре видно, что авария произошла на третьей полосе. Легковой автомобиль, который сбил пешехода, окружили конусами. Рядом находится скорая помощь. Напротив стоят машины ДПС и полиции.

    По данным Дептранса, на месте пострадавшему провели реанимационные мероприятия. Остальные детали по аварии пока неизвестны.

    Движение транспорта в сторону улицы Зубовская затруднено на расстоянии в 0,6 километра.