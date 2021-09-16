Автомобиль разыграют между жителями Ямала

Жители Ямала получат возможность выиграть автомобиль Renault Logan, ноутбук Apple MacBook Prо, Iphone 12 и другие призы, поучаствовав в викторине «Уютный Ямал». Об этом написал «Ямал-Медиа».

Поучаствовать в розыгрыше могут ямальцы старше 18 лет с местной пропиской. Для того, чтобы выиграть приз, сначала нужно будет назвать имена восьми выдающихся жителей региона — художников, писателей, исполнителей и других.

Ответившие правильно перейдут на следующий этап викторины, чтобы бороться за призы.