Автомобиль как образ жизни. Почему девушка из Химок стала крутой гонщицей?

Жительница Химок может дать фору любому уличному гонщику. Высокие скорости и крутые виражи — вот образ жизни девушки. Своему увлечению она посвящает почти все свободное время — даже сидя в интернете.

Разве что по наклейке с мультяшной Гаечкой можно догадаться — за рулем не суровый мужчина, а хрупкая девушка. Анна увлеклась автомобилями случайно, но закрутило так, что не отпускает и по сей день.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, Анна — создатель интернет-сообщества автолюбителей. Это самый популярный городской паблик на эту тему. И хотя девушка против стереотипов, скрывает от участников, что всем «рулит» дама.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не палюсь, у нас в команде только три девочки и по большей части всем рулят мальчики, а я как наблюдатель больше», — говорит девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Анна и ее соратники общаются не только в сети. Химкинские автолюбители устраивают квесты, часами колеся по ночному городу. Организуют флешмобы, которые видны только с высоты, но от этого не меньше завораживают.

«Они приезжают, общаются с ними, с нами, такое социальное взаимодействие. Люди приезжают в ту среду, где им комфортно», — рассказывает сценарист автоквестов Константин Тимирев.

Источник фото: телеканал «360»

Позитивные эмоции — пока что единственная мотивация для Анны и ее команды. Некоторые автоприключения, хоть и платные, дохода девушке практически не приносят.

Источник фото: телеканал «360»

Пока Анна больше вкладывает в сообщество, чем получает назад. Впрочем, это не повод останавливаться, ведь тут главное — ее личная заинтересованность и удовольствие от любимого дела.