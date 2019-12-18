Автомобиль и денежные призы разыграли в эфире «Авторадио». Счастливчиков поздравили любимые звезды

Пять миллионов рублей и пять автомобилей разыграли в этом году между слушателями «Авторадио». Последнего железного коня и денежные призы разыграли 17 декабря.

Источник фото: телеканал «360»

Правила участия в конкурсе простые. Нужно было зарегистрироваться, поставить на гудок заветный гимн «Авторадио», и в день розыгрыша слушать нужную волну без остановки.

Весь день любимые звезды пели свои хиты в студии «Авторадио», пока ведущие дозванивались до счастливчиков. Розыгрыш проходил по всем правилам: ведущий нажимал на специальную кнопку, которая останавливала рулетку с номерами возможных победителей. Система непростая, но четкая.

«Это огромная база, в которой вращаются номера телефонов всех зарегистрированных участников игры. Нажатие кнопки останавливает радиорулетку и на ней выпадает один из телефонов», — объяснила Татьяна Гордеева, ведущая программы «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Источник фото: телеканал «360»

А дальше — все просто. Вопрос от ведущих: «Что за песня играла?». Если участник отвечает, то забирает денежный приз.

Этот год уже подарил четырем внимательным радиослушателям автомобили. Финальный раунд преподнес подарки прямо перед главным праздником.

А праздничное настроение создавали звезды российской эстрады. На волнах «Авторадио» можно было услышать живое исполнение хитов Стаса Ксотюшкина, Алсу, Филиппа Киркорова, Юлианы Карауловой, Валерия Меладзе и многих других.

Источник фото: телеканал «360»

Главный приз — автомобиль Suzuki Vitara выиграла жительница Санкт-Петербурга Ольга. Она угадала исполнителей композиции, во время которой до нее дозвонились ведущие.

На 2019 год все призы розданы, но это не значит, что их не будет в следующем.

«Я бы не хотел, чтобы это все останавливалось. Загадывать не хочется. Может быть, это будут автомобили, может, еще какие-то призы. Главное, чтобы мечты сбывались у людей», — отметил Юрий Костин, президент «Авторадио»

Это значит, впереди седьмой сезон розыгрыша призов от любимой радиостанции, и чтобы не пропустить нужную песню и заветный звонок от ведущих — лучше включать «Авторадио» уже сейчас.