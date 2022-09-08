Автомобилистам рассказали, как снизить риск вторичного ДТП | 360°

Общество 08 сентября 2022, 11:16 Поделиться Telegram

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Viber Автомобилистам рассказали, как снизить риск вторичного ДТП

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, что ДТП, спровоцированные другими авариями, называют вторичными. Он рассказал, как снизить риск вторичных аварий на дорогах.

"Вторичные ДТП – это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги. Это приводит к большому количеству вторичных ДТП с достаточно высокой смертностью. Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части", – сообщил Шапарин.

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Самый надежный способ предотвратить вторичное ДТП – покинуть место первой аварии как можно скорее.

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"Чтобы не погибнуть во вторичном ДТП, надо понять простую вещь, что ключевая ценность – это жизнь. Ни водительское удостоверение, ни страховая выплата не идут ни в какое сравнение с ценностью жизни. Если вы попали в ДТП на оживленной трассе, то прежде всего надо спасти свою жизнь, а для этого нужно съехать с дороги", – подытожил эксперт.

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