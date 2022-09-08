Автомобилистам рассказали, как снизить риск вторичного ДТП | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Общество

08 сентября 2022, 11:16

Автомобилистам рассказали, как снизить риск вторичного ДТП

Читать 360tv в

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, что ДТП, спровоцированные другими авариями, называют вторичными. Он рассказал, как снизить риск вторичных аварий на дорогах. 

"Вторичные ДТП – это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги. Это приводит к большому количеству вторичных ДТП с достаточно высокой смертностью. Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части", – сообщил Шапарин.

Реклама

Самый надежный способ предотвратить вторичное ДТП – покинуть место первой аварии как можно скорее. 

Реклама

"Чтобы не погибнуть во вторичном ДТП, надо понять простую вещь, что ключевая ценность – это жизнь. Ни водительское удостоверение, ни страховая выплата не идут ни в какое сравнение с ценностью жизни. Если вы попали в ДТП на оживленной трассе, то прежде всего надо спасти свою жизнь, а для этого нужно съехать с дороги", – подытожил эксперт.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама