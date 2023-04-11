11 апреля 2023, 10:36
Автоматическую страховку при продаже билетов предложили убрать в России
ЦБ призвал авиакомпании отменить автоматическую страховку при покупке билета
Центральный банк призвал российские авиакомпании отказаться от предустановленного согласия на приобретение страховки при покупке билетов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания с участием ЦБ, Роспотребнадзора, страховых компаний и перевозчиков.
Представители регулятора на совещании заявили, что в связи с обязательным согласием на страхование и небольшим размером страховой премии среди клиентов есть негативный информационный фон.
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Также Центробанк считает, что предустановленное согласие клиентов создает риски заключения договора без его изучения.
В 2022 году Роспотребнадзор направил в суд 12 исковых заявлений из-за навязывания страховой и вынес 82 предостережения перевозчикам за «автоматические страховки». В ответном слове представители страховых компаний отметили, что от потребителей практически нет жалоб.
Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в 2023 году отечественные авиакомпании рассчитывают увеличить перевозки до 101,2 миллиона пассажиров.
Самолеты
Центробанк
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