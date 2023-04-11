Общество 11 апреля 2023, 10:36 Автоматическую страховку при продаже билетов предложили убрать в России ЦБ призвал авиакомпании отменить автоматическую страховку при покупке билета РИА «Новости»

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Центральный банк призвал российские авиакомпании отказаться от предустановленного согласия на приобретение страховки при покупке билетов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания с участием ЦБ, Роспотребнадзора, страховых компаний и перевозчиков.

Представители регулятора на совещании заявили, что в связи с обязательным согласием на страхование и небольшим размером страховой премии среди клиентов есть негативный информационный фон.

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Также Центробанк считает, что предустановленное согласие клиентов создает риски заключения договора без его изучения.

В 2022 году Роспотребнадзор направил в суд 12 исковых заявлений из-за навязывания страховой и вынес 82 предостережения перевозчикам за «автоматические страховки». В ответном слове представители страховых компаний отметили, что от потребителей практически нет жалоб.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в 2023 году отечественные авиакомпании рассчитывают увеличить перевозки до 101,2 миллиона пассажиров.