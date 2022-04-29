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    29 апреля 2022, 16:27

    Автоматическое присвоение ребенку фамилии отца признали незаконным в Италии

    Дарья Морозова

    Высший суд Италии постановил, что незаконно автоматически присваивать ребенку фамилию отца. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на The New York Times.

    Теперь ребенку будут давать две фамилии: и по отцу, и по матери. Родители смогут использовать какую-то одну или сразу обе. В некоторых случаях ребенку будут оставлять фамилию только матери.

    «Оба родителя должны иметь возможность совместно выбирать фамилию, которая является фундаментальным элементом личности», — говорится в сообщении.