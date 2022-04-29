Автоматическое присвоение ребенку фамилии отца признали незаконным в Италии

Высший суд Италии постановил, что незаконно автоматически присваивать ребенку фамилию отца. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на The New York Times.

Теперь ребенку будут давать две фамилии: и по отцу, и по матери. Родители смогут использовать какую-то одну или сразу обе. В некоторых случаях ребенку будут оставлять фамилию только матери.

«Оба родителя должны иметь возможность совместно выбирать фамилию, которая является фундаментальным элементом личности», — говорится в сообщении.