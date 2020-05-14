Автомастерские откроют в Подмосковье 18 мая

Подмосковные власти постепенно смягчают ограничительные меры. Так, начиная с 18 мая можно будет получить техобслуживание и отремонтировать машину в мастерской.

«С 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств (для всех организаций и частных лиц), торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним», — сказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что до 31 мая ремонт предусмотрен для машин, обеспечивающих функционирование транспортной системы Подмосковья. Еще услуга доступна предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность региона.

Жителям напомнили, что, согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жители до 31 мая не могут ходить в авто- и мотосалоны.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил о завершении нерабочего периода в России. После этого некоторые регионы начали отменять ограничительные меры. В Подмосковье с 18 мая начнут работать предприятия. Для этого усилят санитарную безопасность, а за порядком станут следить ответственные лица.