Общество 08 декабря 2022, 15:55 Автолюбителям рассказали, какой комплект должен быть всегда под рукой зимой Лопату, незамерзайку и трос необходимо иметь в машине при длительной поездке

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В зимние морозы и снегопады ситуация на дорогах становится некомфортной для большинства автомобилистов. Для дальних поездок необходимо иметь при себе определенный комплект, сообщил «Царьград».

В первую очередь, в комплекте должна быть лопата для того, чтобы откопать автомобиль из сугроба. По данным сайта «Дни.ру», также необходимо положить с собой трос на случай, если машина заглохнет и ее придется вытягивать с помощью другого автомобиля.

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Кроме того, нельзя забывать и о незамерзайке, которая предоставит водителю хороший обзор дороги. Стоит позаботиться и о себе — термос с чаем и плед сделают поездку комфортней.

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