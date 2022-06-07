Автолюбителям рассказали, как сэкономить на заправке машины в Москве и Подмосковье

Подписчики программы привилегий МТС Premium получат повышенный кэшбек за оплату топлива и покупок на АЗС сети «Лукойл».

С 1 июня по 31 августа на заправках «Лукойл» в московском регионе действует акция, по которой пользователи подписки МТС Premium вернут от 5% до 26% за покупку топлива и других товаров.

Для получения возврата подписчика программы необходимо пройти регистрацию в программе лояльности «Заправься выгодой» и оплатить покупку картой МТС Банка. При этом карта может использоваться любая, кредитная или дебетовая, пластиковая или виртуальная.

Кешбэк начислят баллами на карту программы лояльности. Размер возврата зависит от вида товара, уровня пользователя в программе лояльности и типа банковской карты.

В частности, при оплате стандартной банковской картой возврат составит до 13% за покупку топлива, а также до 18% за остальные товары. Для владельцев премиальных карта банка кешбэк повышается до 21% за топливо и 26% за прочие покупки.

В подписку МТС Premium также входят 50 ГБ мобильного Интернета, скидка на каршеринг, подписка на самокаты, онлайн-кинотеатр, музыка и многое другое.

Подключить подписку могут абоненты всех операторов сотовой связи на сайте premium.mts.ru.