Общество 11 января 2023, 17:36 Автолюбителям рассказали, как избежать проблем с аккумулятором в мороз Защиту для аккумулятора можно сделать самостоятельно

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В зимнее время года часто владельцы автомобилей сталкиваются с проблемами в работе аккумулятора. О том, как защитить машину в сильные морозы, рассказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, защиту для аккумулятора водитель сможет соорудить самостоятельно. Для этого рядом с ним необходимо разместить специальный несгораемый материал.

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Также для избежания неприятностей при работе аккумулятора Субботин посоветовал прогревать машину с вечера, если поездка планируется в утреннее время.

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