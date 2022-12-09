Общество 09 декабря 2022, 22:51 Автолюбителям напомнили об основных правилах вождения зимой

Читать 360tv в

С приходом морозов и холодов автомобиль нуждается в особом обслуживании. О правилах вождения зимой сообщило «Утро.ру» со ссылкой на представителей «Автосервисов Москвы».

В зимнее время года перед поездкой даже самому опытному водителю необходимо соблюдать ряд правил. Обратить внимание стоит на работу фар, так как некачественное освещение может стать причиной аварий.

Реклама

Кроме того, очень важно совершать маневры плавно, ведь из-за сложных погодных условий на дорогах зимой машину легко может занести.

Реклама