Общество 08 декабря 2022, 15:04 Автоледи арестовали за наезд на ребенка в Новгородской области

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В Новгородской области арестовали женщину-водителя, которая насмерть сбила ребенка. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональный Следком.

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Авария произошла 3 декабря в деревне Селищи. Пьяная автоледи сбила 11-летнего мальчика и уехала с места происшествия. Затем она попала еще в одно ДТП, столкнувшись с другим авто. Ребенок получил смертельные травмы. По решению суда женщина арестована на два месяца.