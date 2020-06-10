Автокинотеатр под открытым небом откроется в Уфе

По данным издания, кинотеатр, рассчитанный на 54 машины, откроют в парке имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорге.

«Это наш ответ ковиду. Уфимское лето все равно состоится! И будут разные пати», — написала в соцсетях замглавы городской администрации Алина Сулейманова.

В Московской области также заработают новые кинопаркинги. 11 июня в регионе появится семь новых точек. Их откроют в Пушкине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре и Одинцовском городском округе.