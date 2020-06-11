    11 июня 2020, 19:16

    Автокинотеатр начнет работать в Петербурге 12 июня

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге на проспекте Непокоренных с 12 июня заработает автокинотеатр «Фара». Одновременно на территории смогут поместиться до 50 машин. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

    Представитель киносети «Кино-сити» рассказал, что автокинотеатр расположится во дворе бизнес-центра на проспекте Непокоренных, 17к4. В прокате ежедневно будут лучшие фильмы последних лет. Во время Белых ночей сеансы начинаются в 23:00.

    Звук будут передавать в автомобили с помощью радиопередатчика на специальной частоте.