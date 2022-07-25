Автоюрист Воропаев разъяснил закон о конфискации авто у нарушителей

Закон, который вводит уголовную ответственность за многократное нарушение ПДД, вступил в силу в России. Автоюрист Лев Воропаев объяснил в разговоре с Lenta.ru, как будет работать закон и почему законопослушным автомобилистам не стоит бояться конфискации машины.

Юрист объяснил, что уголовная ответственность после повторных правонарушений наступает в зависимости от их числа в течение срока давности.

«Допустим, водитель выехал на встречку, его оштрафовали либо лишили прав до шести месяцев. В течение года после того, как ему это назначили наказание, он снова попадается — это будет второй выезд на встречку, там однозначно год лишения. И по истечении этого года в течение еще одного года он снова попадается — это третий раз и наступает уголовная ответственность», — привел пример Воропаев.

А при вождении в состоянии алкогольного опьянения водителя привлекут к уголовной ответственности с возможностью конфискации автомобиля на второй раз.

«Институт конфискации не такой уж активный, не думайте, что всех поголовно будут лишать машин. Я думаю, институт будет работать, если товарищ совсем уж злостный нарушитель, поголовно всех не будут лишать транспортных средств и передавать их в пользу государства», — заключил эксперт.