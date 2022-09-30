Автоюрист Смирнов посоветовал водителям читать инструкции к лекарствам перед приемом | 360°

Общество 30 сентября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

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Viber Автоюрист Смирнов посоветовал водителям читать инструкции к лекарствам перед приемом

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Автоюрист Сергей Смирнов рассказал, что из-за некоторых лекарств водителей могут лишить прав. Поэтому перед приемом любого препарата лучше читать инструкцию, сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт уточнил, что производители лекарств обычно предупреждают, если под их воздействием нежелательно садиться за руль. Причем это касается даже тех препаратов, которые кажутся безопасными.

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«Например, есть противопоказания у многих медицинских препаратов, которые направлены на борьбу против гриппа и ОРВИ, но люди принимают их не задумываясь», — заключил Смирнов.

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