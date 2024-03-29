Общество 29 марта 2024, 11:07 Автоюрист Славнов призвал не отказываться от покупки полиса ОСАГО

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В Госдуме рассматривают законопроект об отмене обязательного приобретения полиса ОСАГО при регистрации машины. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» инициативу прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.

В случае принятия таких правил многие захотят сэкономить и откажутся от страхования. Однако эксперт призвал покупать ОСАГО при любых обстоятельствах.

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По словам специалиста, документ поможет решить множество проблем после ДТП. Он посоветовал сравнить траты на полис и выплаты со стороны ответственной компании.