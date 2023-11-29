29 ноября 2023, 12:01
Автоюрист Радько: зимой водителей часто штрафуют за несоблюдение дорожной разметки
Чаще всего зимой водители получают штрафы за несоблюдение дорожной разметки. Об этом сообщил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, устанавливают такие нарушения дорожные камеры. При этом водитель вправе обжаловать штраф в случае, если на фотографиях будет видно, что разметка отсутствует.
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Штраф за несоблюдение разметки составляет 500 рублей, поэтому далеко не все автовладельцы захотят тратить время на его обжалование, добавил Радько.
Водители
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