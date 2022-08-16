Автоюрист Радько рассказал, каким образом мошенники пытаются заработать на продаже машин

Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, каким образом мошенники пытаются обманывать покупателей авто на фоне высоких цен на машины. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам эксперта, сейчас мошенники активно предлагают распродажи.

«То, что объявления о распродажах появились, — это мошенничество. Потому что у нас страшный дефицит машин. Мошенники быстро ориентируются и наверняка предлагают такие вещи с целью обмана. Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается. Никакой рекламы не дается. Автомобили расходятся по людям, приближенным к этим компаниям», — сообщил Радько.

Он отметил, что реальные спецпредложения от продавцов на данный момент не встречаются.

«Они были, когда на рынке наблюдалась стабильная ситуация и автомобили были в наличии. И тогда дилеры предлагали акции и скидки. Сейчас в наличии можно найти в основном базовые комплектации или машины, от которых отказались покупатели. В основном сейчас все под заказ», — резюмировал эксперт.