Эксклюзив 04 июля 2023, 17:39 Автоюрист предложил ввести номерные знаки для электросамокатов Автоюрист Славнов: в России необходимо ввести номерные знаки для электросамокатов РИА «Новости»

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Ситуацию с правонарушениями со стороны водителей электросамокатов в России исправят введением номерных знаков. Об этом «360» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Он пояснил, что так виновника аварии найти станет проще, а также повысится уровень уважения всех участников дорожного движения.

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«Если вы получили номер и уже отвечаете перед законом и другими участниками движения. Только тогда все вкупе будет работать. А у нас бывает, что райдер столкнулся с кем-то и уехал. А если он будет понимать, что его лишат прав, а найдут по номеру — тогда он уже задумается о том, стоит ли скрываться», — сказал автоюрист.

Славнов отметил, что в идее введения штрафов для электросамокатчиков нет ничего плохого.

«У нас уже, действительно, существует статья, по которой штрафуют пилотов средств индивидуальной мобильности. В нашу жизнь они вошли плотно, для них нужно выделять отдельные статьи», — отметил он.

Также автоюрист подчеркнул, что штрафы для водителей электросамокатов должны быть соизмеримо меньше, чем у автомобилистов из-за разницы в последствиях аварий.

«Разогнаться на самокате сильно нельзя. Все-таки машина способна привести вред больший, чем самокат. Здесь нужно не только подойти с точки зрения кнута, вводя штрафы, статьи и кодексы, но и вводить отдельную категорию для самокатчиков. Нужно, чтобы у них была ответственность, чтобы они прошли курсы», — добавил Славнов.

Ранее газета «Известия»сообщила, что Минтранс рассматривает возможность введения штрафов в КоАП для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения.