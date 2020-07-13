Автоюрист оценил идею запрета старых автомобилей в России

«Нереальная эта история. Потому что кто как следит за своей машиной. Бывает, собственники просто ездят и не ухаживают за транспортом. А бывают такие, кто просто холят и лелеют свою машину», — пояснил автоюрист.

Он подчеркнул, что бывает такое, что машине 10-15 лет, а выглядит она идеально. По его словам, судить об автомобиле по его возрасту — глупо.

«Нельзя судить о машине по ее возрасту. Все зависит от собственника авто, как он за ним ухаживает. Кто-то в новую машину может залить самое дешевое масло, а кто-то может в свою старую машину заливать идеальное масло, чтобы нигде ничего не подтекало», — заявил Славнов.

Ранее Госдуме РФ предложили принять законопроект о запрете эксплуатации старых автомобилей. На данный момент предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге