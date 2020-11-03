Автоюрист объяснил неприязнь водителей к треногам-радарам

Специалист заметил, что водители проявляют к этим камерам неуважение, поскольку у них возникает ощущение, будто их грабят. Устанавливают треноги иногда в абсолютно непредсказуемых местах. При этом они настроены так, что на определенном участке бывает невозможно не совершить нарушение.

«Также часто есть нарекания и к алгоритму работы самих камер, например, когда нарушения реально не было, но камеры при этом зафиксировали, что якобы было превышение скорости», — добавил собеседник информагентства.