Общество 14 февраля 2023, 15:11 Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил об изменении правил проезда перекрестков с круговым движением

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В России с 1 марта меняются правила проезда перекрестков с круговым движением, поэтому надо быть внимательнее, чтобы не попасть в ДТП. Об этом «ФедералПресс» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Он напомнил, что теперь будет три варианта проезда по кругу. Первый — привычный водителям. Автомобили всегда уступают дорогу тем машинам, которые уже едут по кругу, если при этом нет никаких знаков приоритета.

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Второй случай, когда перед кольцом — знаки «Уступи дорогу» и «Круговое движение».

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«Сначала едут те, кто по кругу, им уступают те, кто въезжает на этот круг, чтобы круговое движение не встало в пробку и его освободить быстрее», — объяснил автоэксперт.

В третьем случае перед кругом устанавливают знак «Круговое движение» и «Главная дорога». Тогда водители едут, не задерживаясь.