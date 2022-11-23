23 ноября 2022, 20:44
Автоюрист дал советы на случай падения сосульки на машину
Автоюрист Воропаев: если на машину упала сосулька, нужно зафиксировать повреждения
Автоюрист Лев Воропаев рассказал, как поступить в ситуации, когда машину повредила упавшая с крыши сосулька. В первую очередь следует сфотографировать последствия, передала «Вечерняя Москва».
После этого нужно вызвать полицию, которая осмотрит место происшествия и, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела, добавил Воропаев.
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Компенсацию он посоветовал требовать через суд у юридического лица, которое владеет зданием или его обслуживает. Но сначала стоит попробовать договориться с виновником случившегося мирно.
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