Общество 23 ноября 2022, 20:44 Автоюрист дал советы на случай падения сосульки на машину Автоюрист Воропаев: если на машину упала сосулька, нужно зафиксировать повреждения

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Автоюрист Лев Воропаев рассказал, как поступить в ситуации, когда машину повредила упавшая с крыши сосулька. В первую очередь следует сфотографировать последствия, передала «Вечерняя Москва».

После этого нужно вызвать полицию, которая осмотрит место происшествия и, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела, добавил Воропаев.

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Компенсацию он посоветовал требовать через суд у юридического лица, которое владеет зданием или его обслуживает. Но сначала стоит попробовать договориться с виновником случившегося мирно.

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