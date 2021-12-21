Автоинструкторы назвали плюсы сдачи на водительские права в зимний период

Автоинструкторы сервиса «СберУслуги» и эксперты «СберАвто» обозначили плюсы сдачи на водительских права во время холодов. По их словам, зимой на права сдавать сложнее, чем в любое другое время, однако потом новичку будет ездить гораздо проще. Об этом написала «Газета.ru».

Во время зимних поездок по городу инструктор скорректирует стиль начинающего водителя, а ученик будет готов к экзамену, несмотря на погодные условия. Кроме того, зимой есть возможность отработать все нюансы вождения, например, способность учитывать увеличенный тормозной путь и ранний момент блокировки колес при торможении.

У новичков появится возможность приобрести навыки езды на разном покрытии: на сухом асфальте, на льду, либо же на утрамбованном снеге. Также зимой водители реже идут на обгон и не подрезают, поэтому можно ехать на комфортной скорости.

Автоинстукторы отметили, что зимой группы на обучение не такие забитые как летом. Каждому ученику уделяется значительно больше внимания.