Автоинструктор Кабышев предупредил о коварстве погоды в марте для водителей

Шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев предупредил водителей о коварстве мартовской непогоды. По его словам, при весенних перепадах температуры асфальт может быть мокрым в дневное время суток, а вечером он может покрываться льдом, написала «Газета.ru».

«Основная весенняя опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами. Водители начинают пребывать в режиме всеобщей неготовности к этим скоростям. Самое интересное, что дистанция между автомобилями становится меньше, при этом водители почему-то забывают, что тормозной путь зависит от квадрата скорости — двукратное увеличение скорости ведет к четырехкратному увеличению тормозного пути», — объяснил инструктор.

Кабышев отметил, что резкие маневры на скорости 75-80 километров в час могут привести к развитию динамического заноса, который может перерасти в ритмический занос. При нем водитель может полностью потерять курсовую устойчивость и возможность разворота.

Инструктор посоветовал водителям держать дистанцию от впереди идущего автомобиля не менее трех секунд. Он также добавил, что во время езды по мокрому асфальту в случае срабатывания системы АБС нужно снизить темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным.