Автографы Путина и Достоевского продадут на аукционе в Петербурге

Одними из лотов онлайн-аукциона в Санкт-Петербурге станут автографы российского лидера Владимира Путина и писателя Федора Достоевского. На продажу выставят и автограф прототипа поэта Ивана Бездомного из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома, первые торги в онлайн-формате состоятся 17 июня.

Автограф Федора Достоевского на книге «Записки из Мертвого дома» станет самым дорогим лотом. Покупателям предложат поторговаться и за автограф Путина на свидетельстве о регистрации компании от 1995 года. Тогда российский президент был председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Покупателям представят книги из из масонской библиотеки XVII–XIX веков, коллекцию «керенок» (денег революционного периода в России) и фонарик-жучок завода «Электросила» времен блокады Ленинграда.

Ранее на аукционе продали перстень пятикратного чемпиона NВА баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года. Этот лот приобрели за 206 тысяч долларов.